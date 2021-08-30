451 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 26 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 56 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 56

451 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 7695 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 451 599, като активните са 28 512.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 27, Бургас – 36, Варна – 64, Велико Търново – 21, Видин – 1, Враца – 5, Габрово – 8, Добрич – 14, Кърджали – 3, Ловеч – 16, Монтана – 2, Пазарджик – 14, Перник – 7, Плевен – 7, Пловдив – 33, Разград – 11, Русе – 30, Силистра – 7, Сливен – 26, Смолян – 8, София – 15, София (град) – 66, Стара Загора – 20, Търговище – 4, Хасково – 3, Шумен – 2, Ямбол – 1.

През изминалото денонощие са били излекувани 158 души, а за целия период – 404 356.

В болница за лечение са настанени 3451 души, от които 298 са в интензивни отделения.

26 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 731.

Към момента общо 2 288 715 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 2540.