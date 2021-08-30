Криминална хроника Ямбол - 30.08.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 48 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 36

Информационен бюлетин 30.08.2021 г.

В РУ-Стралджа е образувано бързо производство за управление на нерегистрирано МПС. Нарушението е установено на 29 август, около 16:20 ч., в село Зимница при проверка мотопед без регистрационна табела, управляван от 23-годишен мъж от Сливен. Проверката показала, че мотопедът не е регистриран по надлежния ред. Работата по случая продължава.

По линия „Пожарна безопасност и защита на населението“:

През изминалото денонощие дежурните екипи на РД“ПБЗН“ са се отзовали на 8 сигнала за произшествия. В четири от случаите са горели сухи треви и отпадъци – без загуби. В района на село Голям манастир са отстранявани поднали клони и дървета. В другите три случая е оказано съдействие и аварийно-спасителни дейности при различни инциденти.

Призоваваме за повишено внимание и спазване на мерките за пожарна безопасност. Не палете огън на открито!