Прекъсване на водоподаването в част от квартал "Клуцохор"

ВиК-Сливен преди 24 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 11

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 31.08.2021г.(вторник) от 9.00 часа до 13.30 часа ще бъде прекъснато водоподаването в част от квартал "Клуцохор" - район -бул„Тракия„.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.