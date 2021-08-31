Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 31.08.2021

31 август 2021 09:00, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 38 минути, брой четения: 32

No. Дата Длъжност средно

1146 8.7.2021 продавач консултант средно

1147 8.7.2021 водач мотокар средно

1219 21.7.2021 машинен оператор ММ средно

1282 4.8.2021 електропещар средно

1286 4.8.2021 учител БЕЛ висше

1293 5.8.2021 ресторантски работник средно

1294 5.8.2021 машинен оператор шиене средно

1295 5.8.2021 водач мотокар средно

1296 5.8.2021 работник ръчно изшиване средно

1297 5.8.2021 ресторантски работник средно

1298 5.8.2021 оператор тъкачен стан средно

1299 5.8.2021 салонен управител средно

1300 5.8.2021 салонен управител средно

1301 5.8.2021 помощник на учителя средно

1305 6.8.2021 автомонтьор средно

1306 6.8.2021 машинен оператор тестени изделия основно

1307 6.8.2021 манипулант промишлеността основно

1311 9.8.2021 общ работник основно

1315 9.8.2021 оператор конвейер основно

1317 11.8.2021 работник строителство основно

1319 11.8.2021 заварчик основно

1324 12.8.2021 стругар средно

1341 13.8.2021 зам.директор, учебна част висше

1349 16.8.2021 шофьор тежкотоварен автомобил средно

1367 18.8.2021 образователен медиатор средно

1372 20.8.2021 работник покриване на метални повърхности средно

1378 23.8.2021 педагог висше

1379 23.8.2021 образователен медиатор средно

1389 24.8.2021 шофьор автобус, кат. Д средно

1402 25.8.2021 учител ДГ висше

1405 25.8.2021 учител ДГ висше

1406 25.8.2021 образователен медиатор средно

1407 25.8.2021 психолог висше

1408 25.8.2021 помощник възпитател висше

1409 25.8.2021 логопед висше

1411 25.8.2021 учител ДГ висше

1414 25.8.2021 работник поддръжка, той и огняр средно

1415 25.8.2021 ресурсен учител висше

1419 26.8.2021 учител по физика висше

1420 26.8.2021 учител по екскурзоводно обслужване висше

1421 26.8.2021 учител по английски език висше

1422 26.8.2021 учител по испански език висше

1431 30.8.2021 учител практическо ообразование висше

1432 30.8.2021 учител по гражданско образование висше

1433 30.8.2021 старши експерт висше

« предишнаследваща »


 