През последното денонощие в Сливенско има 51 нови случая с коронавирус, 2090 за цялата страна

Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 31

2090 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 32 070 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 453 689, като активните са 29 754.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 83, Бургас – 65, Варна – 115, Велико Търново – 127, Видин – 23, Враца – 27, Габрово – 51, Добрич – 26, Кърджали – 28, Кюстендил – 35, Ловеч – 37, Монтана – 38, Пазарджик – 81, Перник – 20, Плевен – 79, Пловдив – 234, Разград – 36, Русе – 80, Силистра – 41, Сливен – 51, Смолян – 26, София – 42, София (град) – 347, Стара Загора – 127, Търговище – 51, Хасково – 59, Шумен – 99, Ямбол – 62.

През изминалото денонощие са били излекувани 739 души, а за целия период – 405 095.

В болница за лечение са настанени 3594 души, от които 301 са в интензивни отделения.

109 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 840.

Към момента общо 2 299 118 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 10412.