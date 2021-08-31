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Честването на Съединението в Ямбол на 6 септември засега не се отменя
Засега в Ямбол не се отменя тържественото честване на Съединението на 6 септември, понеделник, с участието на представителни военни части от гарнизон Ямбол.
Празникът започва в 10:15 часа с програма на Духовия оркестър при Народно читалище „Съгласие – 1862“ – Ямбол пред община Ямбол.
За 10:30 часа е обявен ритуалът по издигане на националното знаме, следван от словото на кмета на община Ямбол Валентин Ревански. Негово Високопреподобие архимандрит Димитрий, архиерейски наместник на Ямболска духовна околия, ще отслужи благодарствен молебен за святото дело на Съединението.
В 10:50 часа празничното шествие, предвождано от знаменна група военнослужещи и музикантите от Духовия оркестър, ще премине по ямболските улици до Паметника на загиналите за националното ни освобождение (до хотел „Тунджа“), където в 11:00 часа ще започне церемонията по поднасяне на венци и цветя.
След това всички желаещи ще имат възможността да разгледат изложбата „Ямболският принос в Съединението и Сръбско-българската война“ пред зелените площи срещу Регионална библиотека "Георги Раковски".
При въвеждане на по-строги мерки от Министерството на здравеопазването за ограничаване разпространението на КОВИД-19 тържественото честване ще бъде отменено.
Източник: Община Ямбол