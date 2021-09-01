2053 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 53 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 27

2053 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 26 631 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 455 742, като активните са 31 081.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 66, Бургас – 222, Варна – 163, Велико Търново – 89, Видин – 22, Враца – 25, Габрово – 37, Добрич – 25, Кърджали – 33, Кюстендил – 24, Ловеч – 33, Монтана – 29, Пазарджик – 96, Перник – 19, Плевен – 69, Пловдив – 209, Разград – 27, Русе – 65, Силистра – 27, Сливен – 53, Смолян – 35, София – 52, София (град) – 332, Стара Загора – 77, Търговище – 58, Хасково – 95, Шумен – 34, Ямбол – 37.

През изминалото денонощие са били излекувани 670 души, а за целия период – 405 765.

В болница за лечение са настанени 3738 души, от които 324 са в интензивни отделения.

56 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 896.

Към момента общо 2 312 605 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 13 494.