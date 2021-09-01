Сливен, кратки вечерни новини, 01.09.2021 г., сряда

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

В периода от 01.09.2021 г. до 30.09.2021 г. включително са организирани в Сливенско „зелени коридори“ за поставяне на ваксини – иРНК и векторни срещу COVID-19.

53 са новите заразени с коронавирус в Сливенско през изминалото денонощие.

Екипът на кардиологичното отделение в МБАЛ „Хаджи Димитър”, съвместно с водещ в областта на съдовата хирургия консултант третира успешно още двама пациенти с различни форми на мозъчно съдова болест.

Кметът на община Сливен Стефан Радев, областният координатор на КНСБ Тодор Иванов и председателят на Регионалния съюз към КТ „Подкрепа” Божидар Кисьов преподписаха Колективния трудов договор в сектор „Здравеопазване”.

Сливенската полиция задържа тази нощ въоръжен мъж, опитал се да обере няколко игрални зали в града под Сините камъни.

Със скромна церемония, при спазване на противоепидемичните мерки, в присъствието на родители и близки на 1 септември започна новата учебна година в Спортното училище „Димитър Рохов“ в Сливен.

Милена Чолакова напуска поста началник на Регионалния инспекторат по образованието в Сливен, а временно началник на образованието в областта ще бъде Боян Аксаков.