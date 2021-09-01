Пътно произшествие между бус и лек автомобил затвори пътя между Нова Загора и Гурково

Туида Нюз преди 11 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 7

Инцидентът е станал около 08,45 часа тази сутрин. Двама са откарани за преглед и оказване на медицинска помощ в болнично заведение в град Стара Загора. Пътният участък в района на произшествието е затворен за движение.

Екипи на пътна полиция отбиват движението по обходни маршрути.