27-годишен е задържан за серия грабежи в казина при акция на полицията в Сливен

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 33 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 33

При спецакция на служители от ОДМВР и РУ в Сливен е установен и задържан мъж, извършил грабежи в три игрални зали в града. Полицейските служители започват работа по случая на 31 август след получен сигнал за грабеж със заплаха, от игрална зала в град Сливен. В хода на предприетите полицейски действия са получени сигнали за други два идентични случая. Извършителят е бил маскиран и в два от случаите е използвал оръжие, чийто вид е в процес на изяснява. От трите грабежа той е успял да вземе общо около 2100 лева. Предприети са заградителни мероприятия и засилено полицейско присъствие в обекти с 24-часов режим на работа в целия град. В резултат на предприетите незабавни действия около 03,00 часа тази сутрин полицейските служители задържат извършителя при опит за нов грабеж, също в игрална зала. В близост до мястото на задържането са намерени маска, ръкавици и оръжие. Мъжът е на 27 години от град Сливен, криминално проявен. Задържан е с полицейска мярка за 24 часа. Работата по случая продължава.