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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сухи треви и отпадъци се запалиха в района на бившия учителски институт в Ямбол

01 септември 2021 18:38, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 48 минути, брой четения: 33
Пожар в Ямбол

Пожар в кв. Граф Игнатиев. Огънят е лумнал в района на бившия учителски институт в Ямбол, сигнализираха слушатели на Радио/TV 999. Сигналът е получен малко след 16:00 днес. На място са няколко пожарни екипа. По първоначална информация горят сухи треви и отпадъци. Няма данни за пострадали хора.

Източник: Радио/TV 999

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Пожар в Ямбол
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