Сухи треви и отпадъци се запалиха в района на бившия учителски институт в Ямбол

Клуб на инвалидите-Сливен преди 48 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 33

Пожар в кв. Граф Игнатиев. Огънят е лумнал в района на бившия учителски институт в Ямбол, сигнализираха слушатели на Радио/TV 999. Сигналът е получен малко след 16:00 днес. На място са няколко пожарни екипа. По първоначална информация горят сухи треви и отпадъци. Няма данни за пострадали хора.

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