50 лева добавка към пенсиите и през септември

Клуб на инвалидите-Сливен преди 48 минути, брой четения: 43 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 43

Пенсионерите ще получат добавка към пенсиите си за месец септември, съобщиха от министеркия съвет.

2 080 000 пенсионери ще получат добавка от 50 лв. към пенсиите си за месец септември. Допълнителната сума ще се изплаща на всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии.

Изплащането на добавка от 50 лв. към пенсиите всеки месец е мярка в подкрепа на пенсионерите, която стартира през месец август 2020 г., съобщават от пресслужбата на кабинета.