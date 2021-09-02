Прекъсване на водоподаването в част от кв. Комлука

ВиК-Сливен преди 38 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 10

Днес 02.09.2021г. /четвъртък/ поради извършването на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на север от ул. Борис Търновски до 16:00ч. При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.