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РОДИТЕЛСКА СРЕЩА С РОДИТЕЛИТЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ, УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

02 септември 2021 10:03, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 39 минути, брой четения: 17
12 ОУ

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че на 08.09.2021 г. /сряда/ от 17,30 часа ще се проведе родителска среща в училището.

Очакваме Ви!

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Родителска среща
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