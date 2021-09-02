РОДИТЕЛСКА СРЕЩА С РОДИТЕЛИТЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ, УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 39 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 17

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че на 08.09.2021 г. /сряда/ от 17,30 часа ще се проведе родителска среща в училището.

Очакваме Ви!

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