1745 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 48 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 42 минути, брой четения: 43 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 43

1745 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 24 836 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 457 487, като активните са 32 192.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 81, Бургас – 147, Варна – 163, Велико Търново – 72, Видин – 18, Враца – 30, Габрово – 28, Добрич – 32, Кърджали – 30, Кюстендил – 37, Ловеч – 25, Монтана – 28, Пазарджик – 56, Перник – 27, Плевен – 38, Пловдив – 225, Разград – 23, Русе – 41, Силистра – 19, Сливен – 48, Смолян – 24, София – 50, София (град) – 246, Стара Загора – 93, Търговище – 56, Хасково – 40, Шумен – 38, Ямбол – 30.

През изминалото денонощие са били излекувани 580 души, а за целия период – 406 345.

В болница за лечение са настанени 3872 души, от които 332 са в интензивни отделения.

54 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 950.

Към момента общо 2 324 643 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 12 050.