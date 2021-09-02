Протест на фермери блокира за един час пътя София-Варна

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 21

Стотици български фермери блокираха за близо час главния път София-Варна край град Велико Търново. Те изгориха вълна, изляха половин тон мляко на пътя и покриха пътя с плодове и зеленчуци. Те настояха по време на изменението на държавния бюджет да бъдат заделени поне 35 милиона евро, за да се помогне на фермерите да преодолеят последиците от пандемията Covid-19.

Според протестиращи фермери се очакват масови фалити в сектора, ако не получат тази помощ, тъй като селскостопанският сектор не разчита на финансова подкрепа по други финансови инструменти, информира репортерката на БНР Здравка Маслянкова.