1564 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 46 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 39 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 39

1564 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 25 799 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 459 051, като активните са 33 021.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 63, Бургас – 132, Варна – 167, Велико Търново – 75, Видин – 18, Враца – 34, Габрово – 18, Добрич – 24, Кърджали – 22, Кюстендил – 22, Ловеч – 28, Монтана – 36, Пазарджик – 49, Перник – 17, Плевен – 44, Пловдив – 166, Разград – 27, Русе – 65, Силистра – 21, Сливен – 46, Смолян – 16, София – 41, София (град) – 220, Стара Загора – 66, Търговище – 58, Хасково – 43, Шумен – 29, Ямбол – 17.

През изминалото денонощие са били излекувани 684 души, а за целия период – 407 029.

В болница за лечение са настанени 3985 души, от които 333 са в интензивни отделения.

51 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 19 001.

Към момента общо 2 336 831 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 12 190.