Прекъсване водоподаването на с.Крушаре и гр.Кермен

ВиК-Сливен преди 20 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 6

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариени ремонти на 03.09.2021г.(петък) до отстраняването на аварияте ще бъде прекъснато водоподаването на с.Крушаре и гр.Кермен.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.