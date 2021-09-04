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1640 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 53 от тях в Сливенско
1640 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 30 011 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 460 691, като активните са 33 789.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 92, Бургас – 112, Варна – 143, Велико Търново – 59, Видин – 12, Враца – 19, Габрово – 22, Добрич – 38, Кърджали – 27, Кюстендил – 22, Ловеч – 17, Монтана – 17, Пазарджик – 97, Перник – 24, Плевен – 45, Пловдив – 167, Разград – 27, Русе – 58, Силистра – 28, Сливен – 53, Смолян – 21, София – 51, София (град) – 254, Стара Загора – 62, Търговище – 43, Хасково – 50, Шумен – 46, Ямбол – 34.
През изминалото денонощие са били излекувани 822 души, а за целия период – 407 851.
В болница за лечение са настанени 4070 души, от които 334 са в интензивни отделения.
50 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 19 051.
Към момента общо 2 339 025 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 12 199.
Снимка: Станимир Петков