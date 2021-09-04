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Владимир Каролев ще бъде изписан от "Пирогов"

04 септември 2021 21:22, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 26
Икономистът Владимир Каролев

През следващата седмица икономистът Владимир Каролев ще бъде изписан от "Пирогов", за да постъпи в друго лечебно заведение.

“Няма промяна в състоянието на пациента, той продължава да е в кома”, потвърди проф. Николай Габровски, началник на клиниката по неврохирургия на спешната болница.

Мултидисциплинарен екип на "Пирогов" положи огромни усилия, които доведоха до стабилизиране състоянието на Владимир Каролев след инцидент на 8 май в Пирин.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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