854 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 33 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 34

854 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 13 386 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 461 545, като активните са 34 419.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 41, Бургас – 121, Варна – 110, Велико Търново – 26, Видин – 8, Враца – 3, Габрово – 11, Добрич – 21, Кърджали – 4, Кюстендил – 17, Ловеч – 14, Монтана – 4, Пазарджик – 25, Перник – 15, Плевен – 28, Пловдив – 82, Разград – 21, Русе – 22, Силистра – 3, Сливен – 33, Смолян – 5, София – 16, София (град) – 132, Стара Загора – 17, Търговище – 23, Хасково – 16, Шумен – 9, Ямбол – 27.

През изминалото денонощие са били излекувани 192 души, а за целия период – 408 043.

В болница за лечение са настанени 4114 души, от които 338 са в интензивни отделения.

32 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 19 083.

Към момента общо 2 352 395 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3 372.