Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
854 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 33 от тях в Сливенско
854 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 13 386 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 461 545, като активните са 34 419.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 41, Бургас – 121, Варна – 110, Велико Търново – 26, Видин – 8, Враца – 3, Габрово – 11, Добрич – 21, Кърджали – 4, Кюстендил – 17, Ловеч – 14, Монтана – 4, Пазарджик – 25, Перник – 15, Плевен – 28, Пловдив – 82, Разград – 21, Русе – 22, Силистра – 3, Сливен – 33, Смолян – 5, София – 16, София (град) – 132, Стара Загора – 17, Търговище – 23, Хасково – 16, Шумен – 9, Ямбол – 27.
През изминалото денонощие са били излекувани 192 души, а за целия период – 408 043.
В болница за лечение са настанени 4114 души, от които 338 са в интензивни отделения.
32 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 19 083.
Към момента общо 2 352 395 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3 372.
Снимка: Станимир Петков