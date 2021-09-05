Горя вагон на пътнически влак в Перник

Клуб на инвалидите-Сливен преди 41 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 33

Пожар в жп вагон на пътнически влак е гасен снощи в Перник, съобщиха от „Пожарна безопасност и защита на населението”. Сигнал за инцидента е подаден в оперативната част на Регионалната дирекция в Перник малко след 23:20 ч.

Два пожарни автомобила са потушили пламъците. Няма пострадали хора. Унищожени са 50 седалки и 30 кв. м. покривна конструкция. Спасени от огъня са локомотивът и останалите четири вагона от композицията. По време на пожара влакът е бил на гара „Разпределителна”.

Според очевидци е горял последният вагон. Причината за пожара не се съобщава.