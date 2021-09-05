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Сливен, кратки вечерни новини, 05.09.2021 г., неделя

05 септември 2021 15:50, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Туида Нюз преди 11 минути, брой четения: 23
Мобилна чешма за измиване на ръцете в центъра на Сливен

През последното денонощие в Сливенско има тридесет и трима заразени с коронавирусна инфекция.

Вчера и днес в центъра на Сливен отново бяха монтирани мобилна чешма за измиване на ръцете – целта на чешмите е да бъдат ползвани от евентуални посетители по време на празника, а причината е поредната вълна на коронавирус.

От 4 до 10 септември т.г., включително, се въвеждат временни противоепидемични мерки в Сливенска област с цел да намалее броят на заразените с коронавирус.

Отделението по детски болести в областната МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ има спешна нужда от още поне трима педиатри.

Хеликоптери Блекхоук и Апачи ще летят над Сливенско до Коледа в рамките на съвместната българо-американска подготовка „Joint Training 1“, която започна на учебен полигон „Ново село“.

Двама младши прокурори попълниха редовете на Районна прокуратура Сливен – Даниела Маркова и Биляна Желева спечелиха конкурс и бяха назначени от ВСС.

В района на Сливен прасковите се продават на цена от 1,50 до 3,50 за килограм.

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