Хаджигенов и Бабикян регистрират „Ние идваме“ като сдружение с нестопанска цел

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 24

На 2 септември депутатите Николай Хаджигенов и Арман Бабикян са подписали документи да бъде учредено сдружение с нестопанска цел „Ние идваме" като реверанс за една година от първия национален протест под надслов „Велико народно въстание”.

Досега в коалицията те са участвали като обикновени български граждани и затова за новите парламентарни избори ще дооформят юридически документите си, уточни пред NOVA Хаджигенов.

По закон, за да бъдат персонализирани всички участници, те трябва да участват като сдружение, партия или личности с ЕГН.

Целта им е да съберат всички недоволни, които са подали заявка за участие в едно общо сдружение.