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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Хаджигенов и Бабикян регистрират „Ние идваме“ като сдружение с нестопанска цел

05 септември 2021 18:07, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 24
Арман Бабикян и Николай Хаджигенов

На 2 септември депутатите Николай Хаджигенов и Арман Бабикян са подписали документи да бъде учредено сдружение с нестопанска цел „Ние идваме" като реверанс за една година от първия национален протест под надслов „Велико народно въстание”.

Досега в коалицията те са участвали като обикновени български граждани и затова за новите парламентарни избори ще дооформят юридически документите си, уточни пред NOVA Хаджигенов.

По закон, за да бъдат персонализирани всички участници, те трябва да участват като сдружение, партия или личности с ЕГН.

Целта им е да съберат всички недоволни, които са подали заявка за участие в едно общо сдружение.

Източник: NOVA
Снимка: БТА

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