Прекъсване водоподаването в местност Рамануша

ВиК-Сливен преди 18 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 9

Днес 06.09/Понеделник/ до отстраняване на възникнала авария е прекъснато водоподаването в района на местността "Рамануша" . ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.