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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в местност Рамануша

06 септември 2021 08:35, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 18 минути, брой четения: 9

Днес 06.09/Понеделник/ до отстраняване на възникнала авария е прекъснато водоподаването в района на местността "Рамануша" . ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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