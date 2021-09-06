488 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 10 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 34

488 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 12 151 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 462 033, като активните са 34 390.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 24, Бургас – 38, Варна – 84, Велико Търново – 18, Видин – 2, Враца – 2, Ловеч – 6, Пазарджик – 5, Перник – 12, Плевен – 7, Пловдив – 28, Сливен – 10, Смолян – 7, София – 21, София (град) – 88, Стара Загора – 28, Търговище – 15, Хасково – 10, Шумен – 6, Ямбол – 4.

През изминалото денонощие са били излекувани 485 души, а за целия период – 408 528.

В болница за лечение са настанени 4 161 души, от които 332 са в интензивни отделения.

32 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 19 115.

Към момента общо 2 354 543 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 2 148.