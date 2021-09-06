Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
488 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 10 от тях в Сливенско
488 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 12 151 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 462 033, като активните са 34 390.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 24, Бургас – 38, Варна – 84, Велико Търново – 18, Видин – 2, Враца – 2, Ловеч – 6, Пазарджик – 5, Перник – 12, Плевен – 7, Пловдив – 28, Сливен – 10, Смолян – 7, София – 21, София (град) – 88, Стара Загора – 28, Търговище – 15, Хасково – 10, Шумен – 6, Ямбол – 4.
През изминалото денонощие са били излекувани 485 души, а за целия период – 408 528.
В болница за лечение са настанени 4 161 души, от които 332 са в интензивни отделения.
32 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 19 115.
Към момента общо 2 354 543 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 2 148.
Снимка: Станимир Петков