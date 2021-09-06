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ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

06 септември 2021 21:21, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 35 минути, брой четения: 34
6.09.-1

С цветя на почит и признателност пред паметника на Хаджи Димитър малка група ученици и учители от Хуманитарната гимназия "Дамян Дамянов" отбелязахме 136-годишнината от Съединението.

Делата човешки са живи, докато е жива паметта за тях, въпреки всички трудности, с които ни сблъсква обикновеният ни живот.

Честит празник!

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