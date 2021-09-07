Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
677 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 37 от тях в Сливенско
677 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 12 534 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 462 710, като активните са 34 507.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 43, Бургас – 41, Варна – 62, Велико Търново – 36, Видин – 28, Враца – 19, Габрово – 14, Добрич – 10, Кърджали – 12, Кюстендил – 17, Ловеч – 11, Монтана – 5, Пазарджик – 29, Перник – 6, Плевен – 17, Пловдив – 49, Разград – 16, Русе – 21, Силистра – 9, Сливен – 37, Смолян – 3, София област – 14, София (град) – 75, Стара Загора – 40, Търговище – 5, Хасково – 20, Шумен – 20, Ямбол – 18.
През изминалото денонощие са били излекувани 526 души, а за целия период – 409 054.
В болница за лечение са настанени 4 284 души, от които 339 са в интензивни отделения.
34 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 19 149.
Към момента общо 2 356 197 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 1 654.
Снимка: Станимир Петков