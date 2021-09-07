677 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 37 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 34

677 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 12 534 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 462 710, като активните са 34 507.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 43, Бургас – 41, Варна – 62, Велико Търново – 36, Видин – 28, Враца – 19, Габрово – 14, Добрич – 10, Кърджали – 12, Кюстендил – 17, Ловеч – 11, Монтана – 5, Пазарджик – 29, Перник – 6, Плевен – 17, Пловдив – 49, Разград – 16, Русе – 21, Силистра – 9, Сливен – 37, Смолян – 3, София област – 14, София (град) – 75, Стара Загора – 40, Търговище – 5, Хасково – 20, Шумен – 20, Ямбол – 18.

През изминалото денонощие са били излекувани 526 души, а за целия период – 409 054.

В болница за лечение са настанени 4 284 души, от които 339 са в интензивни отделения.

34 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 19 149.

Към момента общо 2 356 197 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 1 654.