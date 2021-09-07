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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 07.09.2021

07 септември 2021 09:07, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49

No. Дата Длъжност средно Срок

1306 6.8.2021 машинен оператор тестени изделия основно 10.9.2021

1307 6.8.2021 манипулант промишлеността основно 10.9.2021

1311 9.8.2021 общ работник основно 10.9.2021

1315 9.8.2021 оператор конвейер основно 15.9.2021

1317 11.8.2021 работник строителство основно 10.9.2021

1319 11.8.2021 заварчик основно 10.9.2021

1324 12.8.2021 стругар средно 10.9.2021

1341 13.8.2021 зам.директор, учебна част висше 17.9.2021

1349 16.8.2021 шофьор тежкотоварен автомобил средно 16.9.2021

1372 20.8.2021 работник покриване на метални повърхности средно 17.9.2021

1378 23.8.2021 педагог висше 3.9.2021

1379 23.8.2021 образователен медиатор средно 3.9.2021

1389 24.8.2021 шофьор автобус, кат. Д средно 14.9.2021

1433 30.8.2021 старши експерт висше 9.9.2021

1439 1.9.2021 образователен медиатор средно 9.9.2021

1443 1.9.2021 общ работник основно 17.9.2021

1453 1.9.2021 сезонен работник,промишлено производство основно 17.9.2021

1455 1.9.2021 електрозаварчик средно 24.9.2021

1457 1.9.2021 моделиер-кожени изделия средно 10.9.2021

1467 2.9.2021 образователен медиатор средно 10.9.2021

1467,6 2.9.2021 зам.директор, учебна част висше 7.9.2021

1470 2.9.2021 учител, общообразователен предмет висше 7.9.2021

1471 2.9.2021 учител, общообразователен предмет висше 7.9.2021

1472 2.9.2021 чистач/хигиенист средно 8.9.2021

1473 2.9.2021 Учител в група висше 8.9.2021

1474 2.9.2021 Учител в група висше 8.9.2021

1475 2.9.2021 учител спортна подготовка висше 8.9.2021

1480 2.9.2021 образователен медиатор средно 15.9.2021

1481 2.9.2021 отчетник счетоводство средно 30.9.2021

1482 2.9.2021 учител в група висше 8.9.2021

1483 3.9.2021 учител начален етап висше 8.9.2021

1484 3.9.2021 учител детска градина висше 9.9.2021

1485 3.9.2021 учител по физика висше 8.9.2021

1486 3.9.2021 учител по английски език висше 8.9.2021

1487 3.9.2021 образователен медиатор средно 10.9.2021

1488 3.9.2021 учител детска градина висше 9.9.2021

1489 3.9.2021 учител география висше 8.9.2021

1490 3.9.2021 учител по БЕЛ висше 7.9.2021

1492 3.9.2021 механик промишлено оборудване средно 1.10.2021

1493 3.9.2021 електротехник средно 1.10.2021

1494 3.9.2021 шофьор автобус, кат. Д средно 30.9.2021

1495 3.9.2021 образователен медиатор средно 9.9.2021

1496 3.9.2021 учител БЕЛ висше 7.9.2021

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