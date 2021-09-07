Прекъсване водоподаването на с.Крушаре, с.Гергевец и с.Самуилово на 08.09.2021г.(сряда)

ВиК-Сливен преди 23 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 12

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на главен водопровод на 08.09.2021г.(сряда) от 08.00ч. до 16:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Крушаре, с.Гергевец и с.Самуилово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.