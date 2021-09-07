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Провеждане на септемврийска поправителна сесия по Математика

07 септември 2021 15:17, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди около 1 час, брой четения: 28
Септемврийска поправителна сесия

Уважаеми учениц,

информираме Ви, че редовната поправителна сесия - м. Септември по Математика ще се проведе на 09.09.2021 г. от 9.00 часа в кабината по Математика в ОУ"Панайот Хитов". Можете да се обръщате към учителя по предмета за консултации и разяснения, всеки работен ден до провеждането на поправителния изпит от 8.00 до 10 часа.

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