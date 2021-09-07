Провеждане на септемврийска поправителна сесия по Математика

ОУ "П. Хитов" (VII) преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

Уважаеми учениц,

информираме Ви, че редовната поправителна сесия - м. Септември по Математика ще се проведе на 09.09.2021 г. от 9.00 часа в кабината по Математика в ОУ"Панайот Хитов". Можете да се обръщате към учителя по предмета за консултации и разяснения, всеки работен ден до провеждането на поправителния изпит от 8.00 до 10 часа.