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Криминална хроника Ямбол - 07.09.2021 г.

07 септември 2021 17:52, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 28
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 07.09.2021 г.

 

33-годишен от Ямбол е задържан за притежание на наркотични вещества. На 3 септември, при съвместна операция на служители от РУ-Ямбол и РУ-Тунджа е установено, че мъжът държи в ползван от него автомобил и в частен имот високорискови наркотични вещества – метамфетамин и марихуана, както и че е съпричастен към отглеждането на 12-канабисови растения, засети в землище на територията на общ Тунджа. На местопроизшествията са извършени процесуално следствени действия. Разследването по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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