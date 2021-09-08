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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 08.09.2021
No. Дата Длъжност средно Срок
1306 6.8.2021 машинен оператор тестени изделия основно 10.9.2021
1307 6.8.2021 манипулант промишлеността основно 10.9.2021
1311 9.8.2021 общ работник основно 10.9.2021
1315 9.8.2021 оператор конвейер основно 15.9.2021
1317 11.8.2021 работник строителство основно 10.9.2021
1319 11.8.2021 заварчик основно 10.9.2021
1324 12.8.2021 стругар средно 10.9.2021
1341 13.8.2021 зам.директор, учебна част висше 17.9.2021
1349 16.8.2021 шофьор тежкотоварен автомобил средно 16.9.2021
1372 20.8.2021 работник покриване на метални повърхности средно 17.9.2021
1389 24.8.2021 шофьор автобус, кат. Д средно 14.9.2021
1433 30.8.2021 старши експерт висше 9.9.2021
1439 1.9.2021 образователен медиатор средно 9.9.2021
1443 1.9.2021 общ работник основно 17.9.2021
1453 1.9.2021 сезонен работник,промишлено производство основно 17.9.2021
1455 1.9.2021 електрозаварчик средно 24.9.2021
1457 1.9.2021 моделиер-кожени изделия средно 10.9.2021
1467 2.9.2021 образователен медиатор средно 10.9.2021
1472 2.9.2021 чистач/хигиенист средно 8.9.2021
1473 2.9.2021 Учител ЦДО висше 8.9.2021
1474 2.9.2021 Учител ЦДО висше 8.9.2021
1475 2.9.2021 учител спортна подготовка висше 8.9.2021
1480 2.9.2021 образователен медиатор средно 15.9.2021
1481 2.9.2021 отчетник счетоводство средно 30.9.2021
1482 2.9.2021 учител ЦДО висше 8.9.2021
1483 3.9.2021 учител начален етап висше 8.9.2021
1484 3.9.2021 учител детска градина висше 9.9.2021
1485 3.9.2021 учител по физика висше 8.9.2021
1486 3.9.2021 учител по английски език висше 8.9.2021
1487 3.9.2021 образователен медиатор средно 10.9.2021
1488 3.9.2021 учител детска градина висше 9.9.2021
1489 3.9.2021 учител география висше 8.9.2021
1492 3.9.2021 механик промишлено оборудване средно 1.10.2021
1493 3.9.2021 електротехник средно 1.10.2021
1494 3.9.2021 шофьор автобус, кат. Д средно 30.9.2021
1495 3.9.2021 образователен медиатор средно 9.9.2021
1500 7.9.2021 библиотекар висше 13.9.2021
1501 7.9.2021 социален работник висше 30.9.2021
1502 7.9.2021 учител ЦДО висше 9.9.2021
1503 7.9.2021 учител руски език висше 9.9.2021
1506 7.9.2021 продавач- консултант средно 30.9.2021
1507 7.9.2021 образователен медиатор средно 10.9.2021
1508 7.9.2021 работник поправка на джанти и гуми средно 7.10.2021
1509 7.9.2021 общ работник начално 7.10.2021
1510 7.9.2021 шофьор средно 4.10.2021
1511 7.9.2021 учител ЦДО висше 9.9.2021
1512 7.9.2021 помощник на учителя средно 13.9.2021
1513 7.9.2021 продавач- консултант средно 7.10.2021