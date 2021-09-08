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Криминална хроника Ямбол - 08.09.2021 г.

08 септември 2021 17:48, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 32
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 08.09.2021 г.

 

Вчера, в хода на при полицейска акция, служители от РУ-Стралджа установили, че 34-годишен жител на града е засял и отглежда в дома си 7 канабисови растения с височина около 200 см. Растенията са иззети по надлежен ред. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.

 

По линия „Пожарна безопасност и защита на населението“:

През изминалото денонощие дежурните екипи на РД“ПБЗН“ са се отзовали на 6 сигнала за пожари в областта. Горели са сухи треви - няма загуби.

Призоваваме за повишено внимание и спазване на мерките за пожарна безопасност. Не палете огън на открито!

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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