Криминална хроника Ямбол - 08.09.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 32

Информационен бюлетин 08.09.2021 г.

Вчера, в хода на при полицейска акция, служители от РУ-Стралджа установили, че 34-годишен жител на града е засял и отглежда в дома си 7 канабисови растения с височина около 200 см. Растенията са иззети по надлежен ред. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.

По линия „Пожарна безопасност и защита на населението“:

През изминалото денонощие дежурните екипи на РД“ПБЗН“ са се отзовали на 6 сигнала за пожари в областта. Горели са сухи треви - няма загуби.

Призоваваме за повишено внимание и спазване на мерките за пожарна безопасност. Не палете огън на открито!