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1956 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 59 от тях в Сливенско
1956 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 24 142 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 466 671, като активните са 36 268.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 106, Бургас – 158, Варна – 172, Велико Търново – 97, Видин – 19, Враца – 23, Габрово – 46, Добрич – 31, Кърджали – 19, Кюстендил – 31, Ловеч – 28, Монтана – 39, Пазарджик – 33, Перник – 31, Плевен – 51, Пловдив – 178, Разград – 29, Русе – 54, Силистра – 25, Сливен – 59, Смолян – 20, София – 48, София (град) – 362, Стара Загора – 97, Търговище – 52, Хасково – 51, Шумен – 44, Ямбол – 53.
През изминалото денонощие са били излекувани 976 души, а за целия период – 411 068.
В болница за лечение са настанени 4419 души, от които 363 са в интензивни отделения.
65 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 19 335.
Към момента общо 2 380 022 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 12 464.
Снимка: Станимир Петков