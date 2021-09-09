1956 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 59 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 36

1956 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 24 142 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 466 671, като активните са 36 268.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 106, Бургас – 158, Варна – 172, Велико Търново – 97, Видин – 19, Враца – 23, Габрово – 46, Добрич – 31, Кърджали – 19, Кюстендил – 31, Ловеч – 28, Монтана – 39, Пазарджик – 33, Перник – 31, Плевен – 51, Пловдив – 178, Разград – 29, Русе – 54, Силистра – 25, Сливен – 59, Смолян – 20, София – 48, София (град) – 362, Стара Загора – 97, Търговище – 52, Хасково – 51, Шумен – 44, Ямбол – 53.

През изминалото денонощие са били излекувани 976 души, а за целия период – 411 068.

В болница за лечение са настанени 4419 души, от които 363 са в интензивни отделения.

65 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 19 335.

Към момента общо 2 380 022 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 12 464.