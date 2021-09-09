Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Отново издирват заплашилия с убийство Ива Митева, той беше пуснат под домашен арест

09 септември 2021 13:13, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 20
Полицейски автомобил

Любомир Яков, заплашил с убийство председателя на парламента Ива Митева, е в неизвесност. Това е причината градският съд да отложи заседанието, на което трябваше окончателно да реши дали мъжът да остане под домашен арест.

В съдебната залата адвокатът на Яков предположи, че е в село Красново, където изтърпява домашния си арест, определен преди дни от районния съд. Според прокуратурата Яков не е стигнал до там, защото нямал пари в себе си.

Мъжът беше пуснат от ареста вчера, като в себе си имал 13 лева. Пак вчера той бил забелязан в компютърен клуб в Стара Загора.

Съдът поиска информация от МВР дали Яков отново не е задържан.

Източник: БТА
Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 