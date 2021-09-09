Отново издирват заплашилия с убийство Ива Митева, той беше пуснат под домашен арест

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 20 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 20

Любомир Яков, заплашил с убийство председателя на парламента Ива Митева, е в неизвесност. Това е причината градският съд да отложи заседанието, на което трябваше окончателно да реши дали мъжът да остане под домашен арест.

В съдебната залата адвокатът на Яков предположи, че е в село Красново, където изтърпява домашния си арест, определен преди дни от районния съд. Според прокуратурата Яков не е стигнал до там, защото нямал пари в себе си.

Мъжът беше пуснат от ареста вчера, като в себе си имал 13 лева. Пак вчера той бил забелязан в компютърен клуб в Стара Загора.

Съдът поиска информация от МВР дали Яков отново не е задържан.