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КС поиска от президента декларацията за гражданството на Кирил Петков
Единодушно Конституционният съд прие да се произнесе по същество по въпроса дали Кирил Петков все още е бил канадски гражданин, когато беше назначен за служебен министър на икономиката.
По казуса съдът беше сезиран от депутатите от ГЕРБ-СДС, които атакуват целия Указ на президента Румен Радев, с който беше назначено правителството "Янев".
Същевременно Конституционният съд поиска от президента Румен Радев да представи декларацията, подадена от сегашния министър на икономиката Кирил Петков, че той не притежава друго гражданство освен българско, преди да бъде назначен от държавния глава за служебен министър.
Във взимането на решението са участвали Борис Велчев, Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда Джелепова, Атанас Семов, Красимир Влахов.
Конституционните съдии ще гледат по същество и делото, образувано по искане на министъра на правосъдието - с питане - има ли той право да иска освобождаването на главния прокурор.
До него се стигна, след като Янаки Стоилов внесе във Висшия съдебен съвет предложение за освобождаване на Иван Гешев, но мнозинството в Съвета го отклони като недопустимо.
Източник: БНР
Снимка: БГНЕС