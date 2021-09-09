Министър-председателят Стефан Янев изпрати съболезнователен адрес до премиера на Република Северна Македония Зоран Заев

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 31 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 31

Министър-председателят Стефан Янев изпрати съболезнователен адрес до премиера на Република Северна Македония Зоран Заев по повод трагедията, предизвикана от пожар в COVID-болница в гр. Тетово, отнела човешки животи. От името на правителството и от свое имe премиерът Янев изказва най-искрени съболезнования към семействата и близките на загиналите. „В този скръбен момент нашето съчувствие и съпричастност са насочени към всички тях“, отбелязва българският министър-председател. Премиерът Стефан Янев пожелава също скорошно възстановяване на ранените и кураж за преодоляване на последиците от трагичния инцидент. „Република България остава солидарна с Република Северна Македония в този тежък момент и има готовност да окаже всяка необходима подкрепа“, добавя министър-председателят Стефан Янев.