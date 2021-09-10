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1629 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 62 от тях в Сливенско
1629 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 24 399 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 468 300, като активните са 36 577.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 95, Бургас – 110, Варна – 157, Велико Търново – 65, Видин – 26, Враца – 18, Габрово – 23, Добрич – 18, Кърджали – 23, Кюстендил – 29, Ловеч – 27, Монтана – 36, Пазарджик – 48, Перник – 27, Плевен – 32, Пловдив – 164, Разград – 30, Русе – 53, Силистра – 24, Сливен – 62, Смолян – 21, София – 45, София (град) – 249, Стара Загора – 86, Търговище – 39, Хасково – 46, Шумен – 41, Ямбол – 35.
През изминалото денонощие са били излекувани 1268 души, а за целия период – 412 336.
В болница за лечение са настанени 4500 души, от които 378 са в интензивни отделения.
52 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 19 387.
Към момента общо 2 391 930 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 11 918.
Снимка: Станимир Петков