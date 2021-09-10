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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 10.09.2021

10 септември 2021 09:14, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди около 1 час, брой четения: 32

No. Дата Длъжност средно

1306 6.8.2021 машинен оператор тестени изделия основно

1307 6.8.2021 манипулант промишлеността основно

1311 9.8.2021 общ работник основно

1315 9.8.2021 оператор конвейер основно

1317 11.8.2021 работник строителство основно

1319 11.8.2021 заварчик основно

1324 12.8.2021 стругар средно

1341 13.8.2021 зам.директор, учебна част висше

1349 16.8.2021 шофьор тежкотоварен автомобил средно

1372 20.8.2021 работник покриване на метални повърхности средно

1389 24.8.2021 шофьор автобус, кат. Д средно

1443 1.9.2021 общ работник основно

1453 1.9.2021 сезонен работник,промишлено производство основно

1455 1.9.2021 електрозаварчик средно

1457 1.9.2021 моделиер-кожени изделия средно

1467 2.9.2021 образователен медиатор средно

1480 2.9.2021 образователен медиатор средно

1481 2.9.2021 отчетник счетоводство средно

1487 3.9.2021 образователен медиатор средно

1492 3.9.2021 механик промишлено оборудване средно

1493 3.9.2021 електротехник средно

1494 3.9.2021 шофьор автобус, кат. Д средно

1500 7.9.2021 библиотекар висше

1501 7.9.2021 социален работник висше

1506 7.9.2021 продавач- консултант средно

1507 7.9.2021 образователен медиатор средно

1508 7.9.2021 работник поправка на джанти и гуми средно

1509 7.9.2021 общ работник начално

1510 7.9.2021 шофьор средно

1512 7.9.2021 помощник на учителя средно

1513 7.9.2021 продавач- консултант средно

1516 8.9.2021 електоромеханик средно

1517 8.9.2021 механик промишлено оборудване средно

1518 8.9.2021 хигиенист средно

1519 8.9.2021 манипулант промишлеността средно

1520 8.9.2021 образователен медиатор средно

1521 8.9.2021 учител ЦДО висше

1522 8.9.2021 помощник възпитател средно

1523 8.9.2021 ресурсен учител средно

1524 8.9.2021 помощник на учителя средно

1525 8.9.2021 общ работник промишлеността средно

1526 8.9.2021 шлосер средно

1527 8.9.2021 помощник на учителя средно

1528 8.9.2021 работник кухня средно

1529 8.9.2021 учител ЦДО висше

1531 9.9.2021 ЗАС висше

1532 9.9.2021 помощник готвач средно

1533 9.9.2021 учител ЦДО висше

1534 9.9.2021 учител ЦДО висше

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