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СЪОБЩЕНИЕ - ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН
Уважаеми ученици и родители,
Официално откриване на учебната 2021/2022 година ще има само за учениците от VIII клас - на 15.09.2021 г., от 10.00 часа в двора на „Малка езикова“ – ул. Джордж Уошбърн № 2.
Ще бъдат допускани и родители, при спазване на противоепидемичните мерки – носене на маски, дистанция от мин. 1.50 м.
Първият учебен ден /15.09.2021 г./ за учениците от IX до XII клас ще се проведе съгласно следния график:
IX и XII клас - от 11.30 часа в „Голяма езикова“ - в класните стаи за среща с класните ръководители.
Х и ХI клас – от 12.30 часа в „Голяма езикова“ - в класните стаи за среща с класните ръководители.
От 16.09.2021 г., учебни часове по смени, описани в приложената заповед на директора.
ПРИЗОВАВАМЕ ДА СЕ СПАЗВАТ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ:
СЪГЛАСНО НАСОКИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НОСЕНЕТО НА МАСКИ И СПАЗВАНЕТО НА ДИСТАНЦИЯ ОТ 1.5 М.
ПРЕДИ ВЛИЗАНЕ В УЧИЛИЩЕ МЕДИЦИНСКИТЕ ЛИЦА ЩЕ ИЗМЕРВАТ ТЕМПЕРАТУРАТА, ПОЛЗВА СЕ ПОСТАВЕНИЯ НА ВХОДА ДЕЗИНФЕКТАНТ.
Пожелаваме Ви здрава и успешна година!
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