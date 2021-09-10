СЪОБЩЕНИЕ - ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 32 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 17

Уважаеми ученици и родители,

Официално откриване на учебната 2021/2022 година ще има само за учениците от VIII клас - на 15.09.2021 г., от 10.00 часа в двора на „Малка езикова“ – ул. Джордж Уошбърн № 2.

Ще бъдат допускани и родители, при спазване на противоепидемичните мерки – носене на маски, дистанция от мин. 1.50 м.

Първият учебен ден /15.09.2021 г./ за учениците от IX до XII клас ще се проведе съгласно следния график:

IX и XII клас - от 11.30 часа в „Голяма езикова“ - в класните стаи за среща с класните ръководители.

Х и ХI клас – от 12.30 часа в „Голяма езикова“ - в класните стаи за среща с класните ръководители.

От 16.09.2021 г., учебни часове по смени, описани в приложената заповед на директора.

ПРИЗОВАВАМЕ ДА СЕ СПАЗВАТ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ:

СЪГЛАСНО НАСОКИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НОСЕНЕТО НА МАСКИ И СПАЗВАНЕТО НА ДИСТАНЦИЯ ОТ 1.5 М.

ПРЕДИ ВЛИЗАНЕ В УЧИЛИЩЕ МЕДИЦИНСКИТЕ ЛИЦА ЩЕ ИЗМЕРВАТ ТЕМПЕРАТУРАТА, ПОЛЗВА СЕ ПОСТАВЕНИЯ НА ВХОДА ДЕЗИНФЕКТАНТ.

Пожелаваме Ви здрава и успешна година!

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