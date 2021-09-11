1626 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 43 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 49 минути, брой четения: 55 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 55

1626 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 26 361 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 413 560, като активните са 36 907.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 75, Бургас – 107, Варна – 117, Велико Търново – 77, Видин – 16, Враца – 28, Габрово – 37, Добрич – 29, Кърджали – 23, Кюстендил – 21, Ловеч – 25, Монтана – 30, Пазарджик – 55, Перник – 17, Плевен – 53, Пловдив – 149, Разград – 28, Русе – 51, Силистра – 19, Сливен – 43, Смолян – 18, София – 60, София (град) – 286, Стара Загора – 83, Търговище – 42, Хасково – 57, Шумен – 38, Ямбол – 42.

През изминалото денонощие са били излекувани 1224 души, а за целия период – 413 560.

В болница за лечение са настанени 4448 души, от които 377 са в интензивни отделения.

72 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 19 459.

Към момента общо 2 402 957 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 11 037.