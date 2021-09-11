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Сливен. Новини от източника. Последни новини
В неделя остава слънчево и топло, само над южните и източните райони ще се задържи облачно
В неделя времето в България ще бъде предимно слънчево, главно над южните и източните райони малко облачно. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. Това е прогнозата на НИМХ.
Над Черноморието ще има разкъсани облаци и ще духа слаб до умерен, предимно северен вятър. Максималната температура на въздуха ще бъде 25-27 градуса, а температурата на морската вода 23 градуса.
Над планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над Рило-Родопската област облачността временно ще се увеличи. Ще духа умерен северо-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, а на 2000 метра - около 12 градуса.
В Сливен ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се заоблачи. Ще духа слаб вятър от североизток. Минималната температура ще е 13 градуса, а максималната 27.
Снимка: Станимир Петков