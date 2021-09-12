909 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 48 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 36

909 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 14 027 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 470 835, като активните са 37 633.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 42, Бургас – 88, Варна – 103, Велико Търново – 26, Видин – 3, Враца – 14, Габрово – 11, Добрич – 14, Кърджали – 8, Кюстендил – 10, Ловеч – 12, Монтана – 8, Пазарджик – 34, Перник – 20, Плевен – 10, Пловдив – 86, Разград – 17, Русе – 25, Силистра – 12, Сливен – 48, Смолян – 7, София – 21, София (град) – 172, Стара Загора – 33, Търговище – 24, Хасково – 21, Шумен – 4, Ямбол – 36.

През изминалото денонощие са били излекувани 173 души, а за целия период – 413 733.

В болница за лечение са настанени 4572 души, от които 380 са в интензивни отделения.

10 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 19 469.

Към момента общо 2 406 030 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3073.