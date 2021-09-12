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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 13.09-19.09.2021 г.
Банани клас 1 – 1,59 лв. за кг.
Шпеков салам „Орехите“ различни видове – 3,89 лв. за 230 грама
Свинско каре без кост цяло парче от нашата витрина – 5,69 лв. за кг.
Натурална пастърма – 20,99 лв. за кг.
Луканка „Орехите“ Добруджанска или Чардака – 17,99 лв. за 700 грама
Сирене от краве мляко „Саяна“ от нашата витрина – 6,49 лв. за кг.
Краве Сирене „Philadelphia“ – 3,99 лв. за 300 грама
Кашкавал от краве мляко по БДС – 14,89 лв. за кг.
Салата Кьопоолу „Кенар“ – 4,99 лв. за кг.
Боб с лютеница „Денито“ – 4,89 лв. за кг.
За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков