Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 13.09-19.09.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 24

Банани клас 1 – 1,59 лв. за кг.

Шпеков салам „Орехите“ различни видове – 3,89 лв. за 230 грама

Свинско каре без кост цяло парче от нашата витрина – 5,69 лв. за кг.

Натурална пастърма – 20,99 лв. за кг.

Луканка „Орехите“ Добруджанска или Чардака – 17,99 лв. за 700 грама

Сирене от краве мляко „Саяна“ от нашата витрина – 6,49 лв. за кг.

Краве Сирене „Philadelphia“ – 3,99 лв. за 300 грама

Кашкавал от краве мляко по БДС – 14,89 лв. за кг.

Салата Кьопоолу „Кенар“ – 4,99 лв. за кг.

Боб с лютеница „Денито“ – 4,89 лв. за кг.

За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/