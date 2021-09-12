Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 13.09-19.09.2021 г.

12 септември 2021 14:42, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 24
Кауфланд Сливен

Банани клас 1 – 1,59 лв. за кг.

Шпеков салам „Орехите“ различни видове – 3,89 лв. за 230 грама

Свинско каре без кост цяло парче от нашата витрина – 5,69 лв. за кг.

Натурална пастърма – 20,99 лв. за кг.

Луканка „Орехите“ Добруджанска или Чардака – 17,99 лв. за 700 грама

Сирене от краве мляко „Саяна“ от нашата витрина – 6,49 лв. за кг.

Краве Сирене „Philadelphia“ – 3,99 лв. за 300 грама

Кашкавал от краве мляко по БДС – 14,89 лв. за кг.

Салата Кьопоолу „Кенар“ – 4,99 лв. за кг.

Боб с лютеница „Денито“ – 4,89 лв. за кг.

 

За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/

Снимка: Станимир Петков

« предишна


 