437 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 12 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 21

437 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 7324 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 471 272, като активните са 37 593.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 19, Бургас – 31, Варна – 60, Велико Търново – 12, Видин – 14, Враца – 5, Габрово – 11, Добрич – 8, Кърджали – 4, Кюстендил – 2, Ловеч – 4, Монтана – 9, Пазарджик – 11, Перник – 7, Плевен – 12, Пловдив – 33, Разград – 23, Русе – 11, Силистра – 12, Сливен – 12, Смолян – 5, София – 11, София (град) – 87, Стара Загора – 8, Търговище – 8, Хасково – 10, Шумен – 3, Ямбол – 5.

През изминалото денонощие са били излекувани 424 души, а за целия период – 414 157.

В болница за лечение са настанени 4609 души, от които 373 са в интензивни отделения.

53 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 19 522.

Към момента общо 2 407 986 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 1956.