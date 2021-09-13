Извънредно заседание на Комисията за контрол на службите за сигурност

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 38

Днес се очаква Комисията за контрол на службите за сигурност да се събере на извънредно заседание в Народното събрание.

Депутатите ще направят опит да гласуват на второ четене промените в Закона на НСО.

С тях се предвижда главният прокурор Иван Гешев, бившият министър-председател Бойко Борисов и бившата председателка на парламента Цвета Караянчева да останат без охрана.

Предложението вече беше прието на първо четене в пленарната зала.