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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Извънредно заседание на Комисията за контрол на службите за сигурност

13 септември 2021 08:59, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38
Народното събрание в София

Днес се очаква Комисията за контрол на службите за сигурност да се събере на извънредно заседание в Народното събрание.

Депутатите ще направят опит да гласуват на второ четене промените в Закона на НСО.

С тях се предвижда главният прокурор Иван Гешев, бившият министър-председател Бойко Борисов и бившата председателка на парламента Цвета Караянчева да останат без охрана.

Предложението вече беше прието на първо четене в пленарната зала.

https://dariknews.bg/
Снимка: pixabay.com

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