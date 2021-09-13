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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Жена е в тежко състояние след катастрофа

13 септември 2021 09:00, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 77
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Жена е в тежко състояние след катастрофа. Тя е настанена в Отделението по реанимация на МБАЛ "Иван Селимински"-Сливен с фрактура на черепа и гръдна травма. При други пътни инциденти през почивните дни са пострадали и двама мъже. Единият е настанен в неврохирургия, а другият- в ортопедия.

За периода 10-12 септември спешна помощ в болницата са потърсили 141 човека. 73 от тях са хоспитализирани. Извършени са 27 операции и 17 раждания.

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