Лични рекорди и близо 180 участници на драг състезанието в Сливен

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

Близо 180 състезатели взеха участие в третия кръг от националния шампионат по драг рейсинга през уикенда в Сливен. На летище „Бършен” много от състезателите в автомобилните и моторни класове подобриха личните си рекорди.

В съботния ден всеки желаещ можеше да изпробва възможностите на своя автомобил на обезопасеното трасе в свободните стартове. След тях мериха сили мотористите, разпределени в 4 класа – Мото 650, Мото-Индекс 10, Мото-Индекс 9 и Мото-Оупън. В клас „Мото 650” най-бързо време записа Ангел Ангелов с Yamaha R6, следван от Благо Филипов с Honda CBR и Борислав Райков със Suzuki. В клас „Мото-Индекс 10” първи е Пламен Панайотов със Suzuki, на втора позиция Николай Запрянов, Suzuki и на трета – Димитър Димитров с Yamaha. „Мото-Индекс 9” хронометърът засече най-бързо време на Михаил Стефанов със Suzuki Hayabusa, Илиян Янков (Suzuki) стана втори, а Станислав Димитров (Suzuki) – трети. В свободните стартове при моторите „Мото-Оупън” най-добро време записа Станислав Димитров (Suzuki), Михаил Стефанов (Suzuki) и Илиян Янков (Suzuki).

В неделя се проведоха оспорваните надпревари при автомобилите в 12 класа – от Индекс 7 до Индекс 14, Open, FWD, RWD и клас Дизел. Времена от 7, 8 и 9 секунди записаха редица от участниците.

В отделните класове призьорите са следните:

Индекс 14: 1. Енис Селинов (БМВ Е46), 2. Момчил Георгиев (Ауди А3), 3. Димитър Димитров (Ауди А3); Индекс 13: 1. Димитър Попов (Фиат Пунто), 2. Ахмет Джан (БМВ), 3. Иван Терзиев (БМВ); Индекс 12: 1. Михаил Димитров (Мерцедес С63), 2. Георги Георгиев (Мерцедес), 3. Мирослав Крумов (БМВ 330ХD); Индекс 11: 1. Емил Йорданов (Ауди А3), 2. Емил Сълковски (БМВ Ф36), 3. Кирил Стойчев (Хонда); Индекс 10: 1. Емилян Енчев (БМВ 325), 2. Иван Панайотов (VW Golf 4), 3. Борислав Димитров (Ауди С3); Индекс 9: 1. Николай Колев (Ауди S2), 2. Владислав Георгиев (VW Golf2), 3. Нурсес Хюсеин (VW Golf2); Оупън: 1. Константин Динев (Audi S2), 2. Николай Колев (Audi S2), 3. Георги Стойнов (Audi 100); FWD (автомобили с предно предаване): 1. Николай Петров (Фиат 1) 2. Антон Михайлов (Сеат) 3. Венцислав Василев (Опел Корса); RWD (автомобили със задно предаване): 1. Емилиян Енчев (БМВ 325), 2. Екрем Аптурахман (БМВ Е36), 3. Николай Баев (БМВ Е30); Дизел: 1. Николай Петров (Фиат Уно), 2. Антон Михайлов (Сеат Ибиса), 3. Кирил Антонов (Ауди А3).

Последният кръг от националния шампионат по драг е предвиден за 9-10 октомври в с. Кондофрей.

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Драгът е дисциплина, при която се състезават автомобили по двойки, в два състезателни коридора, с дължина на трасето 402,33 метра. В състезанието участват серийни и модифицирани автомобили без ограничение на марка, модел или година на производство.

След старта автомобилите се движат само в права посока, без да пресичат коридора на съперника. За победител се обявява участникът, чийто автомобил е пресякъл първи финалната линия. Финалите се провеждат в три старта, като за победител се обявява този, който спечели два от тях.

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