СЪОБЩЕНИЕ - ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН 15.09.2021 г.

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 37 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 17

Уважаеми ученици и родители,

Официално откриване на учебната 2021/2022 година ще има само за учениците от I и V клас на 15.09.2021 г., от 9.00 часа в двора ОУ „Елисавета Багряна“.

Първият учебен ден за учениците от II, III, IV, VI и VII клас ще се проведе в класните стаи съгласно следния график:

II, III и IV клас – от 10 часа

VI и VII клас – от 10,30 часа

Пожелаваме Ви здрава и успешна година!