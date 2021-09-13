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СЪОБЩЕНИЕ - ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН 15.09.2021 г.

13 септември 2021 15:15, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 37 минути, брой четения: 17
12 ОУ

Уважаеми ученици и родители,

 

Официално откриване на учебната 2021/2022 година ще има само за учениците от I и V клас на 15.09.2021 г., от 9.00 часа в двора ОУ „Елисавета Багряна“.

 

Първият учебен ден за учениците от II, III, IV, VI и VII клас ще се проведе в класните стаи съгласно следния график:

 

II, III и IV клас – от 10 часа

VI и VII клас – от 10,30 часа

 

Пожелаваме Ви здрава и успешна година!

 

 

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